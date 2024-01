Report de l'élection présidentielle : Khalifa dit niet

A l’heure où l’on parle d’un éventuel report des prochaines joutes électorales, Le candidat Khalifa Sall a donné sa position hier lors de sa rencontre avec Hélène Tine. Khalifa Sall se veut catégorique et dit non car, selon l’ex édile de Dakar, les carottes sont déjà cuites surtout à quelques semaines du scrutin.

« On ne peut pas reporter des élections à quelques semaines du scrutin. « On ne doit même pas penser à un report de cette élection. C’est nous qui avions donné notre accord sur le code électoral et c’est anormal qu’on parle de report. Si cela passe, tous les futurs présidents pourront faire pareil » a-t-il sur les ondes de la TFM.



Pour le reste, il soutient que l’histoire lui a donné raison car sa participation au dialogue national avait suscité moult critiques. « Tous les problèmes qui ont été réglés, l’ont été par le dialogue 88, 90, 92, 2017, 2019 etc… A chaque fois qu’on a eu des problèmes, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté et nous avons dépassé », a-t-il avancé.