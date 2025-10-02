Rentrée scolaire 2025 : les orientations du chef de l’État

Le président de la République, lors du conseil des ministres de ce mercredi, a abordé le point relatif à la rentrée scolaire 2025-2026 et à l'accélération de la transformation du système éducatif.



En perspective de cette rentrée prévue le 06 octobre 2025 pour les enseignants et le 08 octobre 2025 pour les élèves, il a demandé au Gouvernement de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en vue du respect du calendrier scolaire et du bon déroulement des enseignements et apprentissages sur toute l'étendue du territoire national. Il a rappelé au Premier Ministre l'urgence d'accélérer la mise en œuvre du programme national de résorption des abris provisoires et de veiller à la réalisation des constructions et équipements scolaires modernes.







Le Chef de l'État a exprimé son attachement à la qualité du système éducatif et à l'adaptation continue des curricula de formation avec la montée en puissance de l'informatique, du numérique, des sciences et technologies, des langues nationales et étrangères dans les enseignements délivrés par nos établissements. Il a également demandé au Gouvernement une évaluation prospective des résultats des examens et concours, avec des propositions consensuelles et pragmatiques sur les nouvelles modalités d'organisation.

