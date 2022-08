Rentrée des programmes 2022 : Canal+ annonce le «meilleur du Foot» et lance la série « le futur est à nous » avec Halima Gadji…

La direction générale de Canal+ Sénégal a tenu une conférence de presse relative à la rentrée des programmes 2022-2023, dès ce mois de septembre. C’est ainsi que le nouveau directeur général de Canal+ Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr, est revenu sur les innovations et les nouvelles offres proposées aux abonnées.



Avec le « meilleur du Foot » qui verra les droits Tv pour la retransmissions des cinq grands championnats de football renouvelés (800 matches en live tout au long de la saison) en plus de la diffusion de la NBA, des sports mécaniques (formule 1 Moto GP, WRC…) et des sports de combats (UFC, boxe…)



En effet, avec le renouvellement des droits TV concernant la retransmission en français des matches de Laliga espagnole, le groupe Canal+ promet une nouvelle aventure footballistique à ses abonnés de l'Afrique subsaharienne, de l'île Maurice et de Madagascar.



C'est dans ce sens qu'avec le début du championnat espagnol, le 12 août dernier, il a été noté un renforcement du dispositif antenne avec à chaque journée les trois meilleures affiches de chaque journée, l'une des plus belles de la seconde division espagnole et une série de magazines Laliga (Laliga World et la Liga Highlights.)



Dans la même dynamique, les droits de retransmission de la Premier League (380 matches par saison) en Afrique Subsaharienne ont été reconduits pour au moins trois ans, à partir de la saison 2022-2023, par le groupe Canal+.



Avec comme triptyque le Sport, le divertissement et l’éducation (la chaîne Nathan TV qui devient Nathan + avec du contenu amélioré), le nouveau Dg de Canal+ Sénégal, en présence de son prédécesseur, Sébastien Punturello, a annoncé le lancement de la nouvelle création originale canal+, avec la série « le futur est à nous », dès le 5 septembre.



En plus d’une diffusion quotidienne à 18h45 GMT, sur Canal+ Pop (formule Access, 5.000 FCFA par mois.) Avec comme vedette l’actrice sénégalaise, Halima Gadji, cette série sera l’une des attractions de la rentrée.