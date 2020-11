Rénovation du Villages des Arts : Abdoulaye Diop annonce une enveloppe de 165 millions FCFA.

Le ministre de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, a effectué une visite de travail au Village des Arts ce jeudi 19 novembre 2020. Il a officiellement lancé le démarrage des travaux de rénovation du village qui, malgré les nombreuses satisfactions qu'il procure, est en état de dégradation.

C'est en partenariat avec OSIWA (filiale africain de la Fondation Open Society) que le ministère de la culture a octroyé une enveloppe de trois cent mille dollars (300.000 US dollars).



Selon lui, "il est aujourd'hui nécessaire de prendre des mesures de réfection, d'innovation et de modernisation pour assurer la pérennisation de la plateforme de développement de nos arts visuels qui est le Village des Arts. Cette rénovation et modernisation est aujourd'hui possible grâce à un accord de partenariat signé avec OSIWA pour un montant de 300.000 dollars soit 165 millions de FCFA."



Une somme qui, selon le ministre, va redonner au Village des Arts une image plus esthétique...