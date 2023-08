Renouvellement du bureau municipal de la ville de Dakar: La parité dicte sa loi, déplume Pastef et renforce Taxawu

Au terme de la session ordinaire du conseil municipal de la ville de Dakar consacrant le renouvellement du bureau conformément à la décision de la cour d’appel sur la parité, le maire de Dakar Barthélémy Dias a présidé le vote des nouveaux membres. Un vote émaillé d’une part par la présence passive du Pastef qui finit par bouder la salle de délibération et d’autres part, l’intégration de la coalition Benno Bokk Yakaar du nouveau bureau municipal. Les 18 adjoints au maire ont été voté et c’est le maire de Gorée Augustin Senghor qui boucle la boucle en devenant le 19e adjoints spécial. Aussi, le conseiller, Ahmadou Diop, 18e adjoint élu sur la liste de Wallu Sénégal. Seydou Gueye, qui avait lors de l’installation du précédent bureau juste après les locales, a accepté la main tendue du maire de Dakar pour travailler à ses côtés. Taxawu se retrouve ainsi majoritairement dans le bureau municipal avec 8 adjoints au maire.





Voici la liste des adjoints du nouveau bureau municipal paritaire. »:



1ère adjointe au maire: Ngoné Mbengue militante de Taxawu Sénégal







Pathé Bâ qui était 7ème vice président est élu avec 80 voix comme 2ème adjoint. Il fait partie du Fsbj de Cheikh Bamba Dieye.



Mamy Awou Dieng: 3ème adjointe et membre de Pastef



4ème adjoint Daouda Gueye du Pur



5eme adjointe: woré Diaw de Takhawu Sénégal



6ème Maouloud Diakhaté du Grand Parti



7eme: Jacqueline Badiane du Pur





8éme: Bassirou Samb de Taxawou Sénégal



9ème Khady Sylla parti espoir et modernité/ Yakaarou Rewmi



10ème: Seydou Gueye, BBY



11ieme adjoint : Aida Niang



12ieme adjoint : Ibrahima Seydi de Takhawu Sénégal



13ieme adjoint : Madina Hady Tall (Set de Guirrasy)



14ieme : Ousmane Samb de Takhawu Sénégal



15ieme : Binta Gueye de Takhawu Sénégal



16ieme : Jean Louis Ndiaye Takhawu Sénégal



17ieme : Aïssatou Mbacké Fall de Takhawu Sénégal





18 ème adjoint Ahmadou Diop élu sur la liste de Wallu





19: Augustin Senghor adjoint spécial au maire de la ville de Dakar.