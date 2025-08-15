Rencontre au Sommet avec Poutine en Alaska : Donald Trump dit attendre « un cessez-le-feu »

Donald Trump a clairement indiqué qu'il ne serait pas content si Poutine n'acceptait pas un cessez-le-feu en Ukraine lors de son tête à tête en Alaska avec le président Russe Vladimir Poutine.



Trump a déclaré à Bret Baier de Fox News qu'il n'aimait pas avoir « trop d'attentes », mais qu'il souhaitait un cessez-le-feu.

« Je ne serais pas ravi si je ne l'obtenais pas », a-t-il déclaré. « Tout le monde dit : “Vous n'obtiendrez pas de cessez-le-feu. Vous… il aura lieu lors de la deuxième réunion”… mais je ne me réjouirai pas de cela. »



Le président a déclaré qu'il pourrait annuler complètement les négociations si le sommet de vendredi ne se déroulait pas bien.

Je ne serais pas content de partir sans une forme de cessez-le-feu. Je le dis, et je l'ai dit dès le début : nous préparons vraiment le terrain aujourd'hui. Nous aurons une autre réunion, si les choses se passent bien, ce qui sera très bientôt, ou nous n'en aurons plus du tout, peut-être jamais.



Trump s'exprimait durant son vol à bord d'Air Force One en direction d'Anchorage, en Alaska, où lui et son équipe avaient rencontré la délégation russe lors d'une première rencontre en face à face avec Poutine, après sa dernière investiture...