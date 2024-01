"Rencontre annoncée" avec Macky Sall : La réponse « politique » de Bougane Gueye Dany à Mimi Touré

C’est l’actualité politique majeure qui alimente le débat public depuis plus de deux jours : un possible report de l’élection présidentielle. Les protagonistes pour la présidentielle de 2024 sont maintenant connus ! Mais les victimes du parrainage ne se résignent pas. Autour d’un collectif dénommé « les spoliés de leurs parrainages », Bougane Gueye Dany et Cie ont signé une lettre en s’adressant au président de la république pour leur réintégration afin de revoir la procédure de parrainage qui leur a été, estiment-ils, « illégalement défavorable ». Mais cette audience annoncée depuis hier n’arrête pas de faire couler l’encre. Même si cela reste à confirmer, certains se sont exprimés en se démarquant de toute rencontre avec Macky Sall. C’est le cas notamment de Mimi Touré.





Mais le leader de Guem Sa Bop est catégorique sur la question : « Même si je ne suis pas l’initiateur de la lettre adressée au président, je suis signataire car, je me conforme à la dynamique unitaire du groupe. Cependant, il faut que je précise que Macky Sall devait répondre à notre lettre au lieu de nous inviter à une audience. Personnellement, si j’avais à décider, je n’irai nulle part car, il devait régler le problème bien avant que le conseil constitutionnel ne sorte sa dernière liste » a martelé le président du mouvement GSP qui n’hésite pas à apprécier la position d’Aminata Touré, aussi, membre du collectif des spoliés de parrainages. « Il ne faut pas jeter les gens en pâture. Ce n’est pas de cette manière que l’on va glaner la confiance des sénégalais. Ce qui est important est d’aller vers des élections inclusives et transparentes. Si le président appelle à une rencontre, les candidats appartenant au collectif sont libres d’apprécier car étant des responsables…Cependant, en parlant de report, je tiens à préciser que je suis foncièrement contre… » Considère Bougane Gueye Dany lors d’une émission matinale sur la Sen Tv.