Rencontre Macron-Diomaye à Paris : Les deux chefs d’État expriment leur commune volonté à renforcer leur coopération

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a eu ce mercredi, un entretien avec son homologue Français, Emmanuel Macron, autour d’un petit-déjeuner à l’Élysée.  

 

Au terme de leurs échanges Bassirou Diomaye Faye a remercié le Président Emmanuel Macron pour l’accueil chaleureux à l’Élysée. Une occasion également pour le président du Sénégal d’exprimer son sentiment d’assurance. 

 

« Ce petit-déjeuner nous a permis d’échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité », a déclaré Bassirou Diomaye Faye convaincu que cette revue de coopération « sera parmi les points à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France.» 

 

Pour le président Macron, l’heure est au renouvellement du partenariat : « Nous allons travailler au renouvellement de notre partenariat, dans la continuité de nos différents entretiens », a-t-il expliqué sur sa page X en se réjouissant des questions économiques, mémorielles, internationales, de sécurité, et notamment de la préparation du sommet Afrique-France de 2026, sur lesquelles il travaille avec le Sénégal. 

 

 

« Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons étroitement avec le Sénégal au service du rapprochement entre nos deux pays. Nous voulons avancer ensemble, de façon concrète sur notre agenda commun, notamment économique. J’ai souhaité tous mes vœux de succès au Président Faye pour l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Forte de l’expérience des Jeux de Paris, la France est fière de ce partenariat avec le Sénégal », a servi le président français. 

Jeudi 28 Août 2025
