Remaniement gouvernemental : le Premier ministre Ousmane Sonko justifie sa décision


Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné du secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Bâ, a pris la parole pour justifier le remaniement gouvernemental. Il a rappelé les exigences de cet organe collégial, en se basant sur les paramètres et les impératifs de l'article 49 de la Constitution.

Le chef du gouvernement a également expliqué que cette décision a été motivée par le besoin de "redynamiser l'équipe gouvernementale" après une évaluation de son travail.

Enfin, Ousmane Sonko a mentionné la démission du ministre Abass Fall, qui a quitté le gouvernement après son élection en tant que maire de la ville de Dakar la semaine dernière
Samedi 6 Septembre 2025
