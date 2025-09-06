Remaniement gouvernemental : le Premier ministre Ousmane Sonko justifie sa décision

Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné du secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Bâ, a pris la parole pour justifier le remaniement gouvernemental. Il a rappelé les exigences de cet organe collégial, en se basant sur les paramètres et les impératifs de l'article 49 de la Constitution.



Le chef du gouvernement a également expliqué que cette décision a été motivée par le besoin de "redynamiser l'équipe gouvernementale" après une évaluation de son travail.



Enfin, Ousmane Sonko a mentionné la démission du ministre Abass Fall, qui a quitté le gouvernement après son élection en tant que maire de la ville de Dakar la semaine dernière