Remaniement gouvernemental : le Premier ministre Ousmane Sonko justifie sa décision

Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné du secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Bâ, a pris la parole pour justifier le remaniement gouvernemental. Il a rappelé les exigences de cet organe collégial, en se basant sur les paramètres et les impératifs de l'article 49 de la Constitution.
Le chef du gouvernement a également expliqué que cette décision a été motivée par le besoin de "redynamiser l'équipe gouvernementale" après une évaluation de son travail.
Enfin, Ousmane Sonko a mentionné la démission du ministre Abass Fall, qui a quitté le gouvernement après son élection en tant que maire de la ville de Dakar la semaine dernière
Le chef du gouvernement a également expliqué que cette décision a été motivée par le besoin de "redynamiser l'équipe gouvernementale" après une évaluation de son travail.
Enfin, Ousmane Sonko a mentionné la démission du ministre Abass Fall, qui a quitté le gouvernement après son élection en tant que maire de la ville de Dakar la semaine dernière
Autres articles
-
Gamou à Taslima (Sédhiou) : L'appel du khalife général aux jeunes à la non violence et les dérives dans les réseaux sociaux...
-
Remaniement ministériel : Yassine Fall, nouvelle ministre de la Justice
-
Remaniement imminent du gouvernement sénégalais.
-
Trump accueillera le sommet du G20 dans son golf de Miami
-
Le départ de Tunisie de la flottille pour Gaza reporté