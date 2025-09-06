Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal


Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal

Des changements ont été opérés dans le nouveau gouvernement, annoncé ce samedi par le Premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs départements ministériels, dont ceux de la Justice, de l’Intérieur, des Infrastructures et du Travail, ont de nouveaux titulaires.

Parmi les nouveaux visages, on note :

L’avocat Me Bamba Cissé, qui succède à Jean-Baptiste Tine à la tête du ministère de l’Intérieur.

Marie Rose Faye, l'ancienne directrice de l’ADEPME, nommée ministre porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec les institutions.

Déthié Fall, qui devient le nouveau ministre des Infrastructures.

 Amadou Bâ, nommé ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.

Dans ce remaniement, Yassine Fall, qui était ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a cédé sa place à Cheikh Niang, l'ancien représentant permanent du Sénégal auprès des Nations unies.

Samedi 6 Septembre 2025
Dakaractu



