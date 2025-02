Religion : Léona Niassène célèbre ce samedi 1er février 2025 sa Ziarra annuelle

La cité religieuse de Léona Niassène, située dans la commune de Kaolack, célèbre aujourd'hui la 113ᵉ édition de sa Ziarra annuelle, dédiée à El Hadji Mouhamad Niass, dit Mame Khalifa. Ce grand rendez-vous religieux, initié en 1910, rassemble chaque année des centaines de fidèles venant d'horizons divers, notamment de la diaspora.



Dès les premières heures de la journée, Léona Niassène baigne dans une ferveur religieuse intense. Le mausolée et la Zaawiya ont été pris d’assaut par les pèlerins venus se recueillir. Une cérémonie officielle est prévue après la prière de 17 heures sur l'esplanade de la grande mosquée, en présence du Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, d'une délégation gouvernementale, ainsi que des autorités administratives et religieuses.



Il est à noter que les activités de la Ziarra ont débuté cette année dès le 20 janvier, avec des séances de récitation du Saint Coran, des causeries sur la vie et l’œuvre des différents Khalifes de Léona Niassène, ainsi que des hommages rendus à de grands Moukhadams, tels que Tafsir Balla Seck et Tafsir Moustapha Thiam du Fouta.