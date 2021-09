Relation Sénégal / Cap-Vert : les jeunesses socialistes prennent la responsabilité de renforcer et de matérialiser la vision socialiste sur le continent.

Le responsable national des jeunesses du parti socialiste du Sénégal, a reçu ce jeudi 2 septembre 2021, son homologue responsable des jeunes cap-verdiens socialistes.



Cette rencontre d'échanges et de partage entre le secrétaire général du mouvement national des jeunesses socialistes, Bounama Sall et le président du JPAICV, Fidel Cardoso de PINA, a pour dessein de raffermir les relations de base socialistes entre les deux pays.



Cette nouvelle mission de partenariat noué entre ces derniers, est d’autant plus édifiante que la jeunesse cap-verdienne et sénégalaise ont la lourde responsabilité de promouvoir et de matérialiser la vision commune socialiste à travers le continent.



À en croire, le président de la commission Éducation, Jeunesse et Sport à l'Assemblée nationale du Sénégal, ils ont eu à échanger sur des questions liées au partenariat à renforcer, des partenariats dont les bases ont étés jetées par leurs devanciers.