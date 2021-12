Relance économique : L'implication des personnes handicapées dans la dynamique communautaire au cœur d'une table ronde.

En perspective de la semaine nationale du handicap, une table ronde a été organisée pour se pencher sur la question de l'implication des personnes handicapées dans la dynamique économique communautaire.



Une manière de proposer des réponses adéquates au leadership et la participation des personnes handicapées pour un post covid plus accessible et inclusif.



"Il s'agit de promouvoir le développement humain durable pour offrir à l’État du Sénégal une opportunité de sortir une frange de la population dite vulnérable, de la précarité sociale et économique", a précisé Aïssatou Cissé, ministre conseillère du président Macky Sall...