Relance du tourisme : L'État du Sénégal octroie un prêt de 50 milliards et une pause fiscale de 2 ans pour booster l'hôtellerie sénégalaise.

Pour la relance du secteur du tourisme très affecté par la pandémie de la Covid-19, l’État du Sénégal a octroyé un prêt de 50 milliards de francs Cfa et une pause fiscale de 2 ans. L'annonce a été faite par le Président Directeur Général de l'hôtel King Fahd Palace, Mamadou Racine Sy lors de la réunion de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme des pays de l'UEMOA qui s'est tenue ce lundi 05 juin 2021. Ceci vient appuyer le fonds de roulement mis en place par le gouvernement du Sénégal dès le début de la pandémie pour un budget de 15 milliards de francs Cfa.



"Nous remercions le gouvernement et particulièrement le président de la République pour nous avoir soutenu dès le début en mettant en place un fonds de 15 milliards dans le cadre des besoins en fonds de roulement. Cela a permis au secteur touristique de rester debout. Il y a également la ligne de crédit de 50 milliards de Francs CFA destiné au secteur touristique ainsi qu’une pause fiscale de deux ans", a déclaré M. Sy avant de souligner que c’est en 2023 qu’on pourra parler de reprise, d’autant plus qu’on parle de troisième vague, l’augmentation des cas se fait à une vitesse exponentielle.