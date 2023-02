Réhabilitation des chemins de fer / Macky Sall : « J'ai une passion pour les chemins de fer! Thiès est le symbole de l’histoire ferroviaire africaine »

Avant l’étape de Mbour demain, le président de la République a posé cet après-midi l’acte final dans le département de Thiès dans le cadre de sa tournée économique. Il a ainsi rendu visite aux cheminots aux environs de 20h, après l’étape de Tivaouane. Dans la cité du rail, le président Sall, en lançant la réhabilitation de ce type de transport de masse, considère que c’est un élément indispensable au développement du Sénégal. « Je suis amoureux des chemins de fer. J’ai toujours considéré que les chemins de fer sont indispensables pour le développement des infrastructures », a souligné le chef de l’État en présence du président du Conseil économique social et environnemental à qui il témoigne son amour pour ce type de transport qui, aujourd’hui, fait partie de l’histoire de la capitale du rail. « Thiès est le symbole de l’histoire ferroviaire africaine. Cette ville appelée benn deukk Niaari Gare, sera désormais Nietty gare avec l’arrivée du train express régional », lance le président de la République qui s’adresse aussi aux cheminots. « Je tiens à souligner la bravoure des cheminots qui font preuve de patriotisme et d’engagement. Je suis venu pour réhabiliter les Chemins de fer, mais il faut que je vous dise que nous allons vous assister parce que vous faites preuve d’abnégation et de persévérance », dira le chef de l’État après avoir lancé les travaux de réhabilitation...