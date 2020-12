Réhabilitation Barrage Affiniam : « C’est un engagement que le président Macky Sall avait pris lors du conseil des ministres décentralisé à Ziguinchor. » (Moussa Baldé, MAER)

Un an après le lancement des travaux du barrage d’Affiniam de Bignona, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, le Pr Moussa Baldé, a reçu officiellement cet ouvrage des mains du Gouvernement de la République de Chine. Cet ouvrage important pour le développement agricole du sud du pays est opérationnel et va ainsi permettre, selon les deux parties, de satisfaire les besoins des populations bénéficiaires et contribuer à l’atteinte des objectifs d’autosuffisance alimentaire en riz du Sénégal.



Selon l’ambassadeur de Chine au Sénégal qui a participé à cette cérémonie de remise, la construction et la mise en service du barrage d’Affiniam, reconnu comme un poumon de l’agriculture de la région, peuvent jouer un rôle important dans la production agricole et l’autosuffisance alimentaire en Casamance. Le diplomate chinois pour qui, ce projet de réhabilitation constitue d’ailleurs une preuve de la perpétuation et du développement de l’amitié traditionnelle sino-sénégalaise et un acquis important dans la coopération agricole entre les deux pays.



Le MAER Moussa Baldé quant à lui, a salué le respect des délais et la rigueur constatée lors de ces travaux de réhabilitation. Selon lui , « cette réhabilitation de l’espoir chez les populations est une immense satisfaction du chef de l’État Macky Sall. En effet, à travers le PSE, le chef de l’État vise à asseoir une activité productive, compétitive et diversifiée… », dira- t-il devant son excellence L'Ambassadeur Xiao. La réhabilitation du Barrage d’Affiniam est un engagement que le président Macky Sall avait pris lors du conseil des ministres décentralisé à Ziguinchor, selon toujours M. Baldé. Cette cérémonie s’est tenue ce 18 décembre à la sphère Ministérielle OTD de Diamniadio...