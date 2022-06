Regroupement des Lions : Bamba Dieng, l’absent le plus présent de la tanière…

Après sa blessure, Bamba Dieng s’est entrainé avec ses coéquipiers de l’équipe nationale du Sénégal ce jeudi lors du 4ème galop des Lions.



Présent dans le groupe depuis le démarrage du regroupement des champions d’Afrique le lundi 30 mai à Diamniadio, malgré sa non convocation, l’attaquant de l’OM est sans nul doute l’absent le plus présent de la tanière.



Le « 27ème » Lion de la liste de Cissé se remet petit à petit d’une gêne musculaire au niveau d’une cuisse, qui l’avait officiellement privé d’une convocation. Justement ce jeudi après-midi, Bamba a repris l'entraînement collectif avant de s'isoler du groupe.



Une bonne nouvelle même s’il ne va pas jouer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, contre le Bénin (04 juin à 19h00) et le Rwanda (07 juin à 17h00h.)



Après quelques tours de piste sur le nouveau terrain d’entraînement annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, l’ancien joueur de l’académie Diambars, suivi de près par l’un des kinésithérapeutes de l'équipe, a mis un terme à sa mini séance.



Apparemment assez proches, Bamba Dieng et Alpha Diounkou ont beaucoup discuté à l’écart du groupe, tranquillement assis sur la pelouse, preuve que le groupe vit bien…