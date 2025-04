Règlement de comptes à Diogo : licencié, il vide le logement de son patron et s’évapore en Gambie

La vengeance est parfois un plat qui se mange… avec 5 millions en poche. C’est en tout cas ce qu’a semblé croire M.S., un jeune interprète employé par un commerçant mauritanien à Diogo, avant que leur collaboration ne tourne au vinaigre. Après un mois de services et une vive dispute, le jeune homme est licencié sans percevoir la totalité de son salaire. Une injustice, selon lui, qu’il aurait choisi de « réparer » à sa manière.



Comme le rapporte L’Observateur, l’affaire a pris une tournure rocambolesque. M.S., vexé et furieux, menace son ex-employeur, puis encaisse à son insu l’argent des marchandises vendues à crédit à des clients. Non content de ce coup de force, il cambriolerait le logement du commerçant, emportant avec lui argent liquide, téléviseur et téléphones portables. Le préjudice est évalué à 5 300 000 francs CFA.



Après son forfait présumé, M.S. éteint son téléphone et disparaît en Gambie. Lorsqu’il rentre finalement à Diogo, croyant que l’affaire s’est tassée, il est immédiatement arrêté et inculpé de vol et escroquerie.



Devant le juge des flagrants délits de Thiès, M.S. a tenté de minimiser les faits : « J’ai encaissé 61 000 francs CFA à l’insu de mon patron, car il ne m’avait pas payé. Je n’ai pas cambriolé sa maison. Si j’ai fui, c’est parce que j’ai paniqué en entendant qu’on me reprochait un vol de plusieurs millions », a-t-il déclaré à la barre.



Mais la partie civile n’en démord pas : seul M.S. connaissait l’intérieur du logement, la cachette de l’argent et la disposition des biens. Et surtout, il avait promis de “lui rendre la vie difficile”.



Pour le procureur de la République, les preuves de vol restent fragiles, mais l’escroquerie est manifeste. Il a donc requis la relaxe pour les faits de vol et une condamnation à six mois avec sursis pour escroquerie.





Le verdict de ce dossier à rebondissements est attendu le 18 avril 2025.