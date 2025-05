Refuser le Dialogue, c’est Refuser le Sénégal (Tidiane MANSAKE TAMBA )

Au lendemain d’une alternance historique portée par la jeunesse, le Sénégal a fait le choix du renouveau, de l'écoute et de la transparence. Le dialogue politique lancé par les nouvelles autorités n’est pas une opération de façade, mais un acte de foi en la démocratie participative. Il s’inscrit dans la continuité des grandes consultations nationales comme les Assises de la Justice, le Pacte Social ou encore le New Deal Technologique.

Avec le lancement de JUBEUNTI, plateforme numérique innovante, inclusive et accessible, le Sénégal propose désormais un espace de participation directe, un outil citoyen au service de la transformation de notre système politique. JUBEUNTI n’est pas seulement un instrument technologique : c’est une pierre angulaire de notre ambition collective de refonder notre République sur des bases de transparence, de reddition des comptes, et de co-construction des politiques publiques.

Dans ce contexte, le refus de participer au dialogue par certains partis de l'opposition relève non seulement d’une irresponsabilité politique, mais aussi d’un mépris pour la voix du peuple. Cette posture, incarnée par la politique de la chaise vide, sape les efforts de construction d’un consensus national autour des réformes structurelles et institutionnelles attendues par les Sénégalais.

En tournant le dos à l'appel au dialogue, ces partis confondent opposition et obstruction, pluralisme et populisme, liberté d’expression et fuite de responsabilité. Or, dans une démocratie mature, l'opposition a pour rôle de challenger le pouvoir, de proposer des alternatives, mais aussi de participer aux cadres d’échange mis en place pour le bien commun.

Le Sénégal d’aujourd’hui n’est plus celui des calculs politiciens à huis clos. Il est celui de la transparence, de l’inclusion et de la participation active. En refusant de siéger à la table du dialogue, ces partis ne contestent pas le pouvoir en place : ils désertent le terrain de la République, abandonnant les citoyens qui leur ont fait confiance.

L’heure est grave. Les défis sont immenses : dette publique, chômage des jeunes, réforme de la justice, souveraineté numérique. Aucun camp, aucun parti, aucun leader ne peut prétendre les affronter seul. Le Sénégal exige un esprit de responsabilité collective.

Aux tenants de la politique du rejet systématique, nous lançons un appel solennel : rejoignez le dialogue. Venez enrichir JUBEUNTI par vos idées. Venez défendre vos visions dans les cadres proposés. Venez faire vivre cette démocratie que vous prétendez défendre.

Car refuser le dialogue, c’est refuser le Sénégal.

Tidiane MANSAKE TAMBA

Spécialiste des Relations Publiques et de la Veille Stratégique.

Chevalier de l'Ordre National du Mérite (2013)

Responsable Politique.

PASTEF/KOLDA