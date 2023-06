Réformes foncières: « c’est la loi de 64 qui est toujours d’actualité et ce n’est pas normal » (député Ayib Daffé)

Le député Ayib Daffé de la coalition YAW a posé les problèmes fonciers lors de l’examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale. Selon le parlementaire, tous les problèmes que rencontrent les populations sur le foncier sont dus à l’absence de réformes foncières.



« Nous sommes dans l’immobilisme. On n’avance pas. C’est la loi de 64 qui est toujours en cours et ce n’est pas normal», a dénoncé le parlementaire qui croit que les réformes sont la seule solution pour mettre un terme aux problèmes liés au foncier. Ayib Daffé s’exprimait, ce 8 juin, à l’Assemblée nationale face au ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye qui défend le projet de loi portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale.