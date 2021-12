Réformes de l'administration pénitentiaire : Le ministre de la Justice dévoile le vaste programme vers la modernisation du service public.

Le ministre de la Justice est revenu de façon détaillée sur le vaste programme de l'administration pénitentiaire qui va passer en direction générale de l'administration pénitentiaire. Ainsi, le garde des sceaux révèle les objectifs fixés à l'équipe dirigée par le Colonel Jean Bertrand Bocandé.



L'érection de l'administration pénitentiaire et en direction générale, la création de l'unité canine, constitueront un nouvel essor vers une administration pénitentiaire moderne et plus performante. Ensemble pour un nouveau départ doit être plus qu'un slogan, mais une démarche, une attitude orientée vers la modernisation du service public", dira Me Malick Sall, avant d'ajouter que "la mise en place par l'administration pénitentiaire des initiatives de réinsertion fait partie d'un vaste programme de modernisation avec la construction prochaine de neuf établissements pénitentiaires et du siège de l'administration pénitentiaire ainsi que la construction de l'école nationale d'administration pénitentiaire. La mise en œuvre des mesures d'incarcération avec l'application du bracelet électronique conjuguée avec la politique d'aménagement des peines, contribueront à l'amélioration des conditions d'hébergement dans les lieux de détention et les conditions de travail et de vie du personnel pénitentiaire des parties intégrantes de nos préoccupations..."