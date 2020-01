Réforme du Franc CFA : "La souveraineté dépendra de l'organisation de cette nouvelle monnaie" (Élimane Kane, économiste)

Hérité de la colonisation française et utilisé par 14 pays d'Afrique constituant la zone franc, dont le Sénégal, il a été annoncé la réforme du Franc CFA en 2020, et constitue une victoire importante dans la lutte des pays africains pour concrétiser leur souveraineté monétaire. Mais, un changement qui suscite l'interrogation de toute la communauté ouest africaine.

C'est dans cette dynamique que s'est tenue ce 25 janvier, une rencontre entre économistes et membres de LEGS-Africa. Les différents participants ont échangé sur l'accès à cette souveraineté, notamment sur la monnaie et l'opinion publique, car selon l'économiste Élimane Kane, "il faut apporter des réponses aux questions des populations et les chefs d'État prennent toujours des décisions sans consulter les peuples", ce qui est contradictoire avec les fondements de la démocratie. Des propos totalement partagés par son collègue Demba Moussa Dembélé qui estime qu'on est dans une confusion totale et que l'accord entre Macron et Ouattara visait à saboter la dynamique unitaire au sein de la CEDEAO.