Réduction de Gaz à effet de serre : Le Sénégal et le Japon paraphent les mécanismes de mise en oeuvre conjoint pour lutter contre le réchauffement climatique

Le Sénégal et le Japon ont signé le mémorandum de coopération concernant les mécanismes de mise en œuvre conjoint pour travailler ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ceci a été conclu dans l'esprit de mesures de l'article 6 de l'accord de Paris concernant le mécanisme de marché.

Selon les deux parties, cet accord a pour but d'encourager les efforts d'atténuation par la mise en œuvre d'activités et de technologies performantes moins polluantes. Ce mécanisme permet aux entités soumises à des objectifs d'atteindre leurs objectifs à un moindre coût économique. Le transfert de de technologies de pointe du Japon dans le domaine de la promotion de la dé-carbonisation prouvée par l'installation des centrales d'énergie renouvelable, l'introduction des moyens de transport en commun doté d'un moteur hybride, des installations industrielles ou équipements urbains économes en énergie, etc...