"Redresser, impulser, accélérer" : Ousmane Sonko détaille son Plan de Redressement Économique et Social

Depuis le Grand Théâtre de Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce vendredi 1er août le Plan de Redressement Économique et Social, baptisé "Jubbanti Koom". Au cours de son discours, il a expliqué les fondements de ce plan stratégique à long terme.



"Ce plan n’est pas tombé du ciel", a-t-il rappelé, précisant qu’il est le résultat d’un "travail de planification prospective" mené sur instruction du Président Bassirou Diomaye Faye, pour concrétiser son programme politique.



Un plan en trois phases jusqu'en 2050

Le plan, qui s'inscrit dans un document de référence intitulé "Vision 2050", s’articule autour de trois phases progressives :



Phase de redressement (2025–2029) : Cette première étape vise à stabiliser l’économie, assainir la gouvernance et rétablir la confiance entre l’État et les citoyens.

Phase d’impulsion (2029–2034) : Elle a pour ambition de relancer les secteurs porteurs de croissance grâce à des réformes structurelles, l’industrialisation et l’innovation.

Phase d’accélération (2034–2050) : La dernière phase projette le Sénégal vers un développement soutenu, en misant sur le capital humain, la souveraineté économique et une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

"Ce rappel référentiel est important", a souligné Ousmane Sonko, insistant sur la continuité stratégique de chaque étape