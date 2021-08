Recrutement de 10.000 jeunes au ministère de l'environnement : Les acteurs saluent l'apport des nouveaux promus dans la protection de l'environnement.

Tour à tour, le colonel Moussa Diouf, le secrétaire général de l’Agence sénégalaise de la reforestation pour la grande muraille verte, le colonel major Baïdy Ba, le directeur des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols et Baba Dramé, le directeur de l'environnement et des établissements classés ont salué l'apport considérable des dix mille jeunes recrutés par le ministère de l'environnement.



Selon ces acteurs, les nouvelles recrues vont considérablement contribuer au renforcement de la ressource humaine dans les différents secteurs d'intervention du ministère de l'environnement. Des efforts qui vont sans nul doute contribuer à la protection et pour la meilleure conservation de l'environnement.



Les dix mille jeunes recrutés par le ministère de l'environnement ont procédé ce mercredi à la signature de leurs contrats travail pour une durée de deux ans...