Recrudescence de la violence : « Il faut d’abord résoudre les problèmes de l’emploi, de l’agriculture pour que les gens puissent manger à leur faim» (Mamadou Diop Decroix).

Interpellé par Dakaractu sur la responsabilité des hommes politiques sur l’actualité marquée par l’insécurité et la violence galopante dans le pays, la coalition And-Jëf / Jëfeul Senegal / Nasru dont le leader n’est autre que Mamadou Diop Decroix, a chargé l’État.



« Les politiciens sont aussi divers qu’ils sont nombreux. Tout le monde n’est pas pareil, chacun a sa conception. Quand on dit est-ce que les politiciens ne sont pas quelque part responsable, ça c’est l’État que vous désignez parce que c’est l’État qui a en charge la sécurité des personnes et des biens », a soutenu le député à l’occasion d’une conférence de presse qu’il animée, ce 22 mai. Selon Decroix, ce qui sont aux manettes ne comprennent pas la problématique.



« Ce n’est pas seulement la violence, l’insécurité, mais c’est l’école, c’est la santé, c’est l’environnement. Tant qu’on aura pas fait confiance au peuple en l’organisant, on ne pourra pas régler le problème », a-t-il confié en insistant pour que les auteurs de la violence soient traqués et punis.