Recours du Pds et des candidats spoliés à la Cour suprême: Le président de la Cour décide de joindre les deux procédures

La Cour suprême va statuer aujourd'hui sur les recours du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), representé par Mamadou Lamine Thiam, Karim Wade, Saliou Dieng et Mayoro Faye et celui des candidats spoliés, représentés par Cheikh Tidiane Gadio, Mamadou Diop Decroix, et Mohamed Ben Diop.

Les avocats de Karim Wade, candidat recalé à la présidentielle, sont Me Amadou Aly Kane, Demba Ciré Bathily et Mohamed Seydou Diagne. A la fin de la lecture de la requête, le président de la Cour a décidé de faire la jonction des deux procédures. L'audience a démarré vers 9h30 et c'est au tour de Me Amadou Aly Kane de prendre la parole pour faire des observations.