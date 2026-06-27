Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale


Coupe du Monde 2026 : le Sénégal arrache sa qualification pour les 16es de finale
Grâce à sa large victoire face à l’Irak, le Sénégal poursuit son aventure en Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga ont validé leur billet pour les 16es de finale en terminant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupes.
 
Dos au mur avant cette rencontre décisive, les hommes de la sélection sénégalaise ont parfaitement répondu sur le terrain. Avec un succès net et sans appel contre l’Irak, les Lions ont non seulement soigné leur différence de buts, mais aussi relancé leurs chances de qualification.
 
Les résultats de la soirée ont finalement tourné en faveur du Sénégal. Grâce à cette combinaison favorable, les Lions figurent parmi les meilleurs troisièmes et décrochent ainsi leur place pour le prochain tour.
 
Cette qualification vient récompenser la réaction d’orgueil d’une équipe sénégalaise qui a su rester concentrée malgré la pression. Le Sénégal peut désormais se projeter vers les 16es de finale, avec l’ambition de continuer à faire vibrer tout un peuple.
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Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



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