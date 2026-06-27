Vidéo d’insultes et de menaces contre le Président et des magistrats : Amadou Barry assume tout devant les enquêteurs

Une arrestation après une vidéo devenue compromettante



L’affaire est partie d’une vidéo diffusée sur TikTok. Dans cette séquence, Amadou Barry aurait tenu des propos particulièrement graves visant le Président de la République ainsi que des magistrats. Le contenu de la vidéo, tel que rapporté par Libération, a conduit à son arrestation par la gendarmerie d’Aéré Lao, mercredi.



Après son interpellation, le mis en cause a été mis à la disposition de la Section de recherches de Saint-Louis. Âgé de 41 ans, Amadou Barry demeure à Dounguel, dans la commune de Médina Ndiathbé.



Inculpé et placé sous mandat de dépôt



Le réparateur de téléphones a passé jeudi sa première nuit en prison. Il a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs, notamment offense au Président de la République, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, ainsi que menaces de mort.



Selon Libération, l’homme, présenté comme se réclamant de Pastef, n’a pas cherché à nier les faits lors de son audition.



« Aucun regret » devant les enquêteurs



Face aux enquêteurs, Amadou Barry aurait reconnu être bel et bien l’auteur de la vidéo incriminée. Mieux, il aurait assumé l’intégralité de ses propos, sans exprimer le moindre regret.



Libération rapporte qu’il aurait même lancé aux enquêteurs : « Je suis prêt à mourir en prison ». Une déclaration qui illustre, selon les éléments du dossier, une attitude de défi assumé malgré la gravité des accusations retenues contre lui.



Le dossier confié au juge du premier cabinet



À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, le dossier a été confié au juge du premier cabinet du tribunal de Saint-Louis. L’enquête devra désormais permettre de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire, qui mêle propos publics, menaces présumées et atteinte alléguée aux institutions.