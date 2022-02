Récompense / Terres concédées aux Lions : le collectif de Ngor, Ouakam et Yoff réclame son dû.

Après plusieurs scènes d'affrontements observées entre force de l’ordre et jeunes habitants lébou, le collectif des trois villages de Ngor, Ouakam et Yoff s'est réuni ce week end pour dénoncer et défendre leur cause.



Pour Blaise Diagne, membre du collectif à Ouakam, il n’existe aucune réquisition des terres, c'est lors de l’élargissement de l’aéroport de Yoff que des membres du gouvernement sont venus pour supplier les habitants à leur donner ces surfaces.