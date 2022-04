Récital Coran de Senico / Imam Bachir dans "Al Juma Koor" : « Les enfants encouragent leurs parents à les emmener à l’école coranique »

Le Récital de Coran initié par le président directeur général de la SENICO s’est invité dans le second numéro d’ « Al Juma Koor » de cette année. Imam Bachir, très fier de ce citoyen sénégalais qui vulgarise la réligion à travers le récital de Coran, invite les autres investisseurs sénégalais à en faire autant au nom de l’Islam.



«C'est un exemple dans ce pays. Il fait toujours des actions et de bonnes œuvres pour les démunis. Il accompagne les mosquées. Je prie que les autres bailleurs et ou investisseurs de ce pays prennent exemple sur lui au nom de l’Islam », fera-t-il savoir.



Poursuivant, il souligne que « ce récital de Coran est d'une importance capitale pour les Daaras... C’est une autre forme de Jihad qu’il est en train de faire. Les enfants en regardant leurs amis à la télé réciter le Coran, encouragent leurs parents à les emmener à l’école coranique pour la maîtrise du Saint Coran », note le maître coranique qui veut montrer l’importance de cette initiative pour la société qui est en dépravation.