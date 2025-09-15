Réception du matériel scolaire pour la rentrée 2025–2026 : "Les chiffres, présentés comme une avancée historique, ne sont en réalité qu’un miroir aux alouettes"(Mamadou Diène)


"Je tiens à alerter l’opinion publique sur la dérive communicationnelle qui entoure la gestion actuelle de notre système éducatif. La cérémonie officielle de réception du matériel scolaire pour la rentrée 2025–2026, que vous avez présidée, n’est rien d’autre qu’un saupoudrage soigneusement orchestré, destiné à masquer l’insuffisance criante des moyens déployés.
 
Vous avez annoncé la livraison de 50 000 tables-bancs, 3 389 838 manuels scolaires, 500 000 kits scolaires, 21 000 tableaux blancs et des milliers de mobiliers pour enseignants. Ces chiffres, présentés comme une avancée historique, ne sont en réalité qu’un miroir aux alouettes. Le Sénégal compte aujourd’hui plus de 4,2 millions d’élèves dans le cycle fondamental (élémentaire, collège et secondaire). Cela signifie :
 
Un table-banc pour 84 élèves
Moins d’un manuel par enfant, alors que chaque élève devrait disposer d’au moins 3 à 5 manuels couvrant les matières fondamentales (français, mathématiques, anglais, SVT, histoire et géographie)
Un kit pour 8 élèves
Un tableau blanc pour 200 élèves, sans garantie de répartition équitable.
 
 
Ces ratios sont indéfendables. Ils traduisent une opération ponctuelle, utile mais largement insuffisante. Ce n’est pas une refondation, c’est une mise en scène. Ce n’est pas une politique éducative, c’est du populisme.
 
Je rappelle qu’entre 2012 et 2019, sous le mandat de Serigne Mbaye Thiam, le ministère avait engagé une politique d’équipement massive et continue : plus de 8,2 millions de manuels scolaires distribués, un budget de 10 milliards FCFA alloué, plus de 200 000 tables-bancs commandés, le programme PREMAS pour préserver les manuels, et le PAQUET pour améliorer la qualité, l’équité et la transparence. Ces actions, bien que perfectibles, répondaient à une logique de transformation réelle, pas à une stratégie d’image.
 
Monsieur le Ministre, l’éducation ne doit pas être politisée. Elle ne peut être réduite à une vitrine médiatique. Elle exige des actes forts, une vision claire, et une volonté sincère de bâtir une école digne, inclusive et ambitieuse. Le temps des effets d’annonce est révolu. Le temps du populisme doit cesser.
 
J’exige une refondation authentique, fondée sur:
 
Une dotation équitable et suffisante en matériel pédagogique
Une réforme curriculaire inclusive et contextualisée
Une gestion transparente et participative des ressource
Un engagement budgétaire clair, suivi et évalué
 
L’avenir du Sénégal se joue dans ses écoles. L’éducation est une affaire sérieuse. Elle ne se gouverne pas par le spectacle, mais par le courage politique".
 
 
Mamadou Diène coordonnateur national de la Fédération des Enseignants et Educateurs pour la République FEER. 
Lundi 15 Septembre 2025
Dakaractu



