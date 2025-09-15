Réception du matériel scolaire pour la rentrée 2025–2026 : "Les chiffres, présentés comme une avancée historique, ne sont en réalité qu’un miroir aux alouettes"(Mamadou Diène)

Ces ratios sont indéfendables. Ils traduisent une opération ponctuelle, utile mais largement insuffisante. Ce n’est pas une refondation, c’est une mise en scène. Ce n’est pas une politique éducative, c’est du populisme.

Je rappelle qu’entre 2012 et 2019, sous le mandat de Serigne Mbaye Thiam, le ministère avait engagé une politique d’équipement massive et continue : plus de 8,2 millions de manuels scolaires distribués, un budget de 10 milliards FCFA alloué, plus de 200 000 tables-bancs commandés, le programme PREMAS pour préserver les manuels, et le PAQUET pour améliorer la qualité, l’équité et la transparence. Ces actions, bien que perfectibles, répondaient à une logique de transformation réelle, pas à une stratégie d’image.

Monsieur le Ministre, l’éducation ne doit pas être politisée. Elle ne peut être réduite à une vitrine médiatique. Elle exige des actes forts, une vision claire, et une volonté sincère de bâtir une école digne, inclusive et ambitieuse. Le temps des effets d’annonce est révolu. Le temps du populisme doit cesser.

J’exige une refondation authentique, fondée sur:

Une dotation équitable et suffisante en matériel pédagogique

Une réforme curriculaire inclusive et contextualisée

Une gestion transparente et participative des ressource

Un engagement budgétaire clair, suivi et évalué

L’avenir du Sénégal se joue dans ses écoles. L’éducation est une affaire sérieuse. Elle ne se gouverne pas par le spectacle, mais par le courage politique".

Mamadou Diène coordonnateur national de la Fédération des Enseignants et Educateurs pour la République FEER.