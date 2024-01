Recalée pour dossier incomplet : Amsatou Sow Sidibé brandit ses documents, interpelle les 7 sages et exige sa réintégration

Le leader de la Convergence des acteurs pour la Défense des Valeurs Républicaines (CAR LENEEN (Rupture) a été recalée dès le premier passage du parrainage. Le conseil constitutionnel avait rejeté son dossier estimant qu’elle n’avait produit l’attestation de la caisse des dépôts et consignations qu’après le délai.







Le Pr Amsatou Sow Sidibé qui s’est exprimée devant la presse, a montré des documents qui, selon elle, sont reçus et déposés à temps. « J’ai déposé ma caution le 20 décembre 2023 à la caisse de dépôts et consignations et reçu le quitus. Le jour suivant, c’est à dire, le 21, je reçois l’attestation signée par le directeur général Cheikh Issa Sall. J’ai compté les documents qui étaient au nombre de 9 et exigés par le conseil constitutionnel. C’est au niveau du conseil constitutionnel que mon document de caution a été perdu. Mon mandataire l’a bien signifié au greffier en chef en lui disant que le document ne figurait plus dans le dossier. Informée, je me suis rendue à la police centrale pour disposer d’un certificat de perte. Je suis retournée au conseil constitutionnel vers 4h du matin. Je n’ai trouvé personne. Mais j’ai pu obtenir au téléphone, qui me suggère d’écrire au président du conseil constitutionnel. Ce que j’ai fait séance tenante en signifiant au président que mon document qui s’est égaré dans leur locaux doit être retrouvé pour être réintégré dans le dossier car, j’ai bien payé ma caution dans les délais » s’est ainsi largement exprimée le professeur et docteur en droit qui note au passage que « le droit qui est fait évidemment pour les humains. Et donc , celui qui doit dire le droit, ne doit pas avoir une attitude de robot ».







Amsatou Sow Sidibé considère, qu’elle a en face d’elle, « des juges qui n’utilisent pas l’intelligence ni le cœur. Ce, d’autant plus que dan son dossier, il y’a 51.613 parrains » s’indigne la présidente de la « Convergence des acteurs pour la Défense des Valeurs Républicaines (CAR LENEEN (Rupture) » qui exige sa réintégration car, étant dans ses droits.