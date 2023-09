Reboisement de l’Autoroute Ilaa Touba : l’ASERGMV plante 10.000 arbres de 3 m de hauteur

Ces émissions sont généralement engendrées par les transports que nous utilisons, notre alimentation, les industries et les services et besoins quotidiens. Ces émissions sont généralement engendrées par les transports que nous utilisons, notre alimentation, les industries et les services et besoins quotidiens.

Dans le cadre de sa campagne de reboisement édition 2023, l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV) vient de planter 10.000 hautes tiges dans l’emprise de l’Autoroute Ilaa-Touba. Avec des équipes de jeunes Xeyu Ndaw Yi en rotation permanente, l’Agence a déjà bouclé 17km le long des 2 côtés de l’Autoroute. Il s’agit de 2 lignes d’arbres de chaque côté de l’autoroute, soit 4 lignes et 64 km linéaires d’arbres de 2 à 3 mètres de hauteur. Ces arbres, composés de termenalias et de flamboyants, sont beaucoup plus résistants aux conditions climatiques de l’autoroute et aux différents types d’agression. L’Agence compte boucler son vingt-cinquième kilomètre de marche à partir du rond-point de Thiès dès ce vendredi et se focaliser sur l’arrosage et le suivi des arbres.Selon le Commandant Djibril Thioye, Directeur de la Reforestation de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV) trouvé sur les lieux avec les équipes en vert, l’Agence développe sa stratégie de reforestation progressivement avec un accent particulier sur les villes vertes, le reboisement des routes et autoroutes et le développement de modèles de business agro-sylvo-pastoraux simples à répliquer, légers à financer et capables d’impacter des familles directement pour freiner l’exode rural, créer des emplois stables, assurer la souveraineté alimentaire et en même temps réduire drastiquement l’immigration clandestine tout en motivant les citoyens à contribuer à l’amélioration de notre couverture végétale.Avec cette approche, l’ASERGMV, selon lui, compte contribuer fortement à amener le Sénégal à une neutralité carbone avec une couverture forestière d’en moyenne 30 arbres par citoyen. Avec une couverture forestière estimée à 41,9% du territoire, et une capacité moyenne de capture de carbone comprise entre 10 et 50 kg par arbre par an avec une moyenne de 20 à 30 kg par an pour la plupart des arbres, chaque citoyen sénégalais devrait planter et entretenir en moyenne 30 arbres pour arriver à une neutralité carbone.Selon la même source, un rapport de la Banque Mondiale de 2020 place l’émission en carbone de chaque sénégalais à 0.6tonne par an en moyenne. Bien qu’en dessous de la moyenne mondiale estimée à 4.3 tonnes par habitant par an au niveau mondial en 2020, les Sénégalais émettent environ 10,4 millions de tonnes de carbone par an.