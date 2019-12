Rapport de l’OMS sur le Tabagisme : Une consommation masculine en baisse.

C’est un effort qui est constaté venant des différents pays dans la lutte contre le tabagisme. En effet, pour la première fois, selon une projection de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nombre d’hommes consommant du tabac diminue. Un changement majeur noté dans l’épidémie mondiale de tabagisme. Dans ce rapport de l’OMS rendu public, il a été heureux de constater cette implication et l’intervention des autorités pour protéger les communautés face au tabac, sauver des vies et éviter les préjudices liés à la consommation.







Le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, estime que « la baisse de la consommation chez les hommes constitue un tournant dans la lutte contre le tabagisme. Toutefois, il a été longtemps constaté une hausse régulière du nombre d’hommes consommant les produits mortels du tabac. Or maintenant, pour la première fois, nous observons une baisse, due à l’attitude plus ferme des gouvernements face à l’industrie du tabac ». Il assurera que « L’OMS continuera de collaborer étroitement avec les pays pour que cette nouvelle tendance soit maintenue. »







Depuis près de 20 ans, le nombre total de consommateurs de tabac dans le monde a diminué d’environ 60 millions, passant de 1,397 milliard en 2000 à 1,337 milliard en 2018, selon la troisième édition du rapport mondial de l’OMS sur les tendances de la prévalence du tabagisme 2000-2025.







La baisse est due en grande partie à la réduction d’environ 100 millions du nombre des consommatrices, ramené de 346 millions en 2000 à 244 millions en 2018.



Au cours de la même période, les hommes qui représentent 82% des 1,337 milliard de consommateurs mondiaux actuels ont été 40 millions de plus à utiliser des produits du tabac (1,093 milliard en 2018 contre 1,050 milliard en 2000).







Or, le nouveau rapport montre que la tendance à la hausse du tabagisme masculin a été stoppée. Selon les projections, le nombre de consommateurs hommes diminuera de plus d’un million en 2020 pour s’établir à 1,091 milliard et de 5 millions d’ici à 2025 pour atteindre 1,087 milliard.







D’ici à 2020, les projections de l’OMS font apparaître une diminution de 10 millions du nombre total pour les deux sexes par rapport à 2018 et une nouvelle baisse de 27 millions d’ici à 2025, où il ne devrait pas dépasser 1,299 milliard. Depuis 2010, le tabagisme recule dans 60% des pays environ.







D’ailleurs, selon le directeur de la promotion de la santé à l’OMS, Ruediger Krech, « les réductions constatées au niveau mondial montrent qu’en introduisant des mesures et en renforçant leur action globale sur la base de données factuelles, les pays peuvent protéger le bien-être de leurs ressortissants et de leurs communautés ».







Les progrès accomplis en vue de la cible d’une diminution de 30% du tabagisme d’ici à 2025 fixée par les gouvernements restent néanmoins insuffisants. Au rythme actuel, la réduction n’atteindra que 23% en 2025, seuls 32 pays étant en mesure de franchir la barre des 30% de baisse.







Mais la baisse prévue chez les hommes – qui représentent la grande majorité des consommateurs – peut être renforcée et servir à accélérer les efforts en vue d’atteindre la cible mondiale selon le chef de l’unité de lutte antitabac à l’OMS, le Dr Vinayak Prasad.



« Le nombre des consommateurs diminue – a-t-il fait observer – ce qui représente un grand pas en avant pour la santé publique mondiale. Mais notre mission n’est pas encore accomplie. Sans une action nationale renforcée, la diminution prévue du tabagisme ne permettra pas d’atteindre les cibles mondiales. Nous ne devons jamais relâcher nos efforts contre les multinationales du tabac. »







L’efficacité de l’initiative politique







Dans son rapport, l’organisation mondiale de la santé explique qu’à chaque année, le tabagisme fait plus de 8 millions de décès dans le monde.







Chaque année, le tabagisme est à l’origine de plus de 8 millions de décès, entraînant la mort d’environ un consommateur sur deux. Plus de 7 millions de ces décès sont dus à la consommation directe de produits du tabac, alors qu’environ 1,2 million résultent du tabagisme passif. La plupart des décès liés au tabac touchent les pays à revenu faible ou intermédiaire qui sont la cible d’activités et d’efforts de commercialisation intenses de la part de l’industrie du tabac.







Le rapport constate que :







Quelque 43 millions d’enfants (de 13 à 15 ans) ont consommé des produits du tabac en 2018 (14 millions de filles et 29 millions de garçons).



Concernant les femmes: le nombre de consommatrices du tabac en 2018 était de 244 millions et on devrait en compter 32 millions de moins d’ici à 2025. La baisse du tabagisme féminin est due surtout aux progrès réalisés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, alors que c’est dans la Région européenne qu’ils sont les plus lents;







En outre, c’est dans la Région de l’Asie du Sud-Est que l’on trouve les taux de tabagisme les plus élevés – plus de 45% chez les 15 ans et plus des deux sexes – mais ils devraient diminuer rapidement selon les projections pour atteindre des niveaux semblables à ceux de la Région européenne et du Pacifique occidental, c’est-à-dire 25% d’ici à 2025. Cette dernière Région, qui comprend la Chine, devrait dépasser l’Asie du Sud-Est et devenir celle où le taux moyen de tabagisme masculin est le plus élevé







Sur les tendances dans les Etats d’Amérique: 15 pays des Amériques sont en passe d’atteindre la cible de 30% de diminution du tabagisme d’ici à 2030, ce qui fait de cette Région de l’OMS celle des six qui réalise les meilleurs progrès...