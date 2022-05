Rapport Ofnac : Les mots de Seynabou Ndiaye Diakhaté sur ses « soucis » de rigueur et de transparence.

« La trame de ce rapport (2021) est traversée par ce souci de rigueur et de transparence qu’il convient d’imposer à tous les actes de gestion des affaires publiques et dans la préservation des ressources nationales ». C’est la présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption qui l’a écrit, en introduction, dans ses « mots » inclus dans le rapport d’activité 2021 de l’Ofnac.



« Ainsi, de janvier à décembre 2021, plusieurs activités ont été menées dans différents secteurs et dans plusieurs localités du pays afin d’informer, de sensibiliser, d’éduquer mais aussi, de prévenir et de dissuader les actes de corruption », lit-on dans « Mot de la Présidente ».



La présidente de l’Ofnac se dit persuadée que « notre pays se positionne en première ligne dans la lutte contre la corruption », conformément à ses engagements internationaux. Si l’on en croit Seynabou Ndiaye Diakhaté, nous sommes dans un contexte marqué par de multiples défis en terme de gestion des ressources publiques et de bonne gouvernance.



« Les rapports d’enquête faisant ressortir des présomptions de corruption ou d’infractions assimilées sont transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites qui apprécieront la suite à leur donner », a assuré le présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.