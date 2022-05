Rapport Ofnac 2021 : le maire de Sindia, Thierno Diagne, épinglé pour un détournement de plus de 54 millions de francs Cfa à la Coopérative d'habitat de la Sonatel.

Le maire de Sindia, Thierno Diagne a été épinglé par le rapport 2021 de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC).



Le premier magistrat de ladite commune a été accusé de détournement de l'argent de la Coopérative d'habitat de la Sonatel en se proclamant bénéficiaire des indemnités. Il est reproché au mis en cause des faits de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux d’un montant de plus de 54 millions de francs Cfa.



D’après les informations rapportées par le rapport de l’OFNAC, ces faits auraient été commis à l’occasion du versement par la Coopérative d’habitat des agents de la Sonatel d’indemnités d’un montant de 2 milliards de francs Cfa à des propriétaires de terres coutumières de la localité de Sindia-Ndombo, à titre de dédommagement.



Sous prétexte de l’inscription de certaines zones du site de lotissement concerné au nom de la commune de Sindia, révèle le document, le maire a perçu des chèques d’indemnisation de la Coopérative de la Sonatel libellés à son nom, pour un montant cumulé de 42 175 500 FCFA, sans procéder à leur reversement au Trésor.



D'après le rapport, M. Diagne se serait aussi prévalu de la qualité de propriétaire coutumier de terres par son inscription sur la liste des bénéficiaires des indemnités versées par la Coopérative Sonatel. "En définitive, le préjudice provisoire subi par la Commune de Sindia et la coopérative de la Sonatel, du fait des agissements de M. Thierno Diagne s’élèverait à la somme globale de cinquante-quatre millions cent soixante-quinze mille cinq cent (54 175 500) francs CFA", mentionne le rapport.



Ainsi, au terme des investigations, l’OFNAC a retenu que les délits de détournement de deniers publics, d’escroquerie aux deniers publics estimés à la somme globale de 54 175 500 de nos francs pourraient s’appliquer contre le maire de Sindia, Thierno Diagne. L'enquête suit son cours...