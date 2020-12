Rapport IDH de l’ONU : L'espérance de vie à la naissance au Sénégal a augmenté de 10,7 ans.

L’organisation des Nations Unies a publié son 30ème rapport sur le développement Humain 2020. Ce rapport présente l’indice de développement humain (IDH). Ce rapport concerne 189 pays et territoires reconnus par l’ONU.



Le rapport a pris en compte la fourchette de 1990 à 2019. Le rapport de l’indice de développement humain est basé sur les données internationales de la Division de la population des Nations Unies (les données sur l’espérance de vie), de l’Institut des statistiques de l’UNSECO (les années moyennes de scolarité données sur les années de scolarité attendues) et la Banque mondiale (données sur le RNB par habitant).



« La valeur de l’IDH du Sénégal est passée de 0,376 à 0,512, soit une augmentation de 36,2% ; l’espérance de vie à la naissance au Sénégal a augmenté de 10,7 ans; le nombre moyen d’années de scolarité a augmenté d’un an; les années de scolarité attendues ont augmenté de 4,1 années ; le Revenu National Brut du Sénégal par habitant a augmenté d’environ 47,8% », note le rapport qui précise que le Sénégal a fait une régression par rapport au dernier rapport publié en 2019.



Le Sénégal est classé en 2020 à la 168ème place contre 166ème en 2019. Dans l’espace UEMOA, le Bénin se positionne à la première place suivi de la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, et la Guinée-Bissau.