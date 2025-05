Randonnée pédestre de l’ONAS : « la pratique sportive est porteuse de performance des entreprises », dixit le DG Séni Diène

À l’occasion de la randonnée pédestre de l’Office national d'assainissement du Sénégal (ONAS) qui s'est tenue ce dimanche 4 mai 2025, le directeur général de l'ONAS, Séni Diène, a adressé quelques mots aux agents, aux associations de randonneurs, aux maires et aux représentants présents. Il a profité de l’occasion pour remercier les organisateurs ainsi que les autres membres qui participent au renforcement du dynamisme de l’ASC de l’ONAS.



« C’est avec intérêt que je viens participer à cette randonnée pédestre qui revêt plusieurs enjeux pour notre entreprise. Mais avant tout, je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs, à commencer par son président Monsieur Cheikh Sakho et tous les autres membres qui travaillent à renforcer le dynamisme de l’ASC de l’ONAS », a-t-il déclaré.



Selon lui, « l’exercice du sport au sein de l’ONAS participe à la construction de l’esprit d’équipe, qui est un déterminant de la performance de toute entreprise et de toute administration. Lorsque nous, vous êtes soudés, vous pouvez soulever des montagnes ».



Dans ses propos, il révèle que « la pratique sportive est porteuse de performance des entreprises car elle permet de préserver la santé des travailleurs. En effet, plus les travailleurs sont en bonne santé, plus l’entreprise est productive. En somme, le sport est un formidable vecteur d’inclusion sociale et un facteur de la performance des entreprises ».



« Au-delà de l’inclusion sociale et de la construction de l’esprit d’entreprise, cette randonnée pédestre s’inscrit en droite ligne dans la continuité du lancement des Opérations Pré-hivernage, le 29 avril dernier. Cette randonnée est un moment fort de sensibilisation pour la préservation des ouvrages d’assainissement », a-t-il renchéri.



Avant d’ajouter que « les canalisations et les bassins de rétention ne doivent pas être des réceptacles de déchets. Chacun de nous a une part de responsabilité à assumer en matière de préservation des ouvrages d’assainissement, gage de leur fonctionnement optimal ».



Car, « les opérations de curage n’auront pas les effets escomptés si, après les interventions des équipes, certains déversent des déchets dans les ouvrages d’assainissement ».



Et que « l’autre comportement contre-productif, c’est également le vol des plaques de regards, qui expose la vie d’autrui à des dangers, sans oublier l’ensablement du réseau et son obstruction. C’est donc pour vous dire que cette randonnée tombe à pic. C’est pour cela que je tiens à remercier les organisateurs et tous les randonneurs ».