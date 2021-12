RICAT Dakar 2021 : Soham Wardini lance le coup d’envoi de la première édition et glorifie la vision inclusive du secteur culturel dans le développement économique.

Soham El Wardini, maire de Dakar, a présidée ce 10 Décembre la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition des Rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme (RICAT) de Dakar.



Tenues les 09, 10, 11 et 12 décembre 2021, les RICAT Dakar 2021 portent comme thème central « quelles offres pour vendre la ville de Dakar dans le marché international ? »



Cette première édition qui vient renforcer l’agenda culturel du Sénégal, est une occasion de développer le tourisme à Dakar. Une initiative qui, selon la maire de Dakar, répond en parallèle à une vision inclusive de développement.



« Cette rencontre constitue pour la ville de Dakar une opportunité d’ouverture vers d’autres horizons avec la participation de nombreux acteurs culturels venus de tous les coins du globe », a déclaré Soham El Wardini.



Elle permettra par ailleurs, de faire un grand bond en avant dans le secteur de l’artisanat, de la culture et du tourisme.



« Cet évènement d’une grande importance dans le coeur des politiques publiques, permettra de braquer les projecteurs sur les composantes essentielles que sont la culture, l’artisanat et le tourisme », ajoutera-t-elle avant de déclarer ouvertes les RICAT Dakar 2021.