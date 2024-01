RELIT/Reception de matériels didactiques : « Les élèves auront les intrants nécessaires à leur apprentissage et les enseignants, des supports pour améliorer la qualité de leur pratique de classe" (SG/MEN)

Le ministère de l'éducation nationale a reçu ce Jeudi 18 janvier 2024, un lot de matériel didactique destiné aux élèves et enseignants des neuf académies d'intervention du programme Renforcement de la Lecture initiale Pour Tous (RELIT) qui vise à améliorer de

manière durable les performances scolaires grâce à un enseignement-apprentissage de haute qualité, basé

sur l’utilisation des langues nationales à côté du français, langue seconde. En effet, c'est un lot d'outils pédagogiques constitué de 23 600 guides de l’enseignant, 565 233 manuels de l’élèves, 2 858 planches alphabétiques pour le cycle élémentaire et 2 712 guides de l’éducateur, 25 597 albums de l’élève, 25 597 cahiers d’activités pour le préscolaire que l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor a remis au secrétaire du MEN, Khady Diop Mbodj. Selon cette dernière, cette cérémonie de remise de matériel didactique constitue une étape capitale dans le processus de mise en œuvre du programme RELIT. "En effet, par la mise à disposition de ce matériel de qualité, fondé sur des données probantes, les élèves auront les intrants nécessaires à leur apprentissage et les enseignants, des supports pour améliorer la qualité de leur pratique de classe", a-t-elle souligné, invitant les acteurs à en faire un bon usage.



Revenant sur l'importance du programme RELIT porté par le ministère en partenariat avec le gouvernement des États-Unis, la secrétaire du MEN soutient, qu'ils sont persuadés que l’utilisation de nos langues nationales comme premières langues d’enseignement et leur aménagement à côté du français, langue seconde est une alternative crédible pour faciliter les autres apprentissages et améliorer les performances de nos élèves, en rendant un hommage mérité à l’USAID pour sa contribution enrichissante dans la consolidation d’une école sénégalaise de qualité.





L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor qui a assisté à la cérémonie, a profité de l'occasion pour réaffirmer le soutien sans faille des États-Unis en faveur d'une éducation de qualité pour les enfants sénégalais dans le cadre de leur partenariat hautement fécond. "Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l'Éducation depuis 2016, pour aider les enfants Sénégalais à apprendre à lire et à écrire dans leur langue maternelle, en soutenant le programme de réforme de l'éducation du gouvernement sénégalais, le Modèle Harmonisé d'Education Bilingue au Sénégal, communément appelé MOHEBS", a fait savoir l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal qui renseigne que leur partenariat dans le cadre de ce programme, a également permis à plus de 600 000 (six-cent mille) élèves de l'enseignement primaire d'améliorer leurs résultats en lecture. Ainsi, le programme de suivi actuel du Renforcement de la Lecture Initiale Pour Tous, ou RELIT, vise à atteindre 1,2 million (un million deux-cent mille) élèves supplémentaires dans neuf des quatorze régions du Sénégal.