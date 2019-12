RELIGION / " Khadratul Juma'a " avec le Samahatou Cheikh Abdourahmane BARRY de Bogal.

L'esplanade de la grande mosquée des HLM Grand-Yoff, à côté du poste de santé, abritera la grande Khadratoul Djouma le vendredi 03 janvier 2020 à partir de 17 h, avec la bénédiction et la présence effective de Samahatou Cheikh Abdourahmane BARRY de Bogal.



Le choix du premier vendredi de l'an 2020 n'est pas fortuit, il donnera à la cérémonie une allure de prières du nouvel an à l'endroit de tous les disciples, talibés, amis et voisins.



Devenue une tradition, la veille du retour du Cheikh dans son terroir, en perspective de la grande Ziara de Bogal prévue cette année les 23, 24 et 25 janvier 2020, après un séjour passé à Dakar et une tournée qui l'aura mené en France, Suède, Norvège et Angleterre, la Khadratoul Djouma offre un cadre annuel de rencontres de prières, de ferveur spirituelle, et d'échanges de connaissances religieuses autour de la richesse culturelle de la Tidjanya. Devant une telle manifestation notre souhait le plus ardent est qu' ALLAH le tout puissant dans sa sagesse infinie la perpétue d'année en année en exauçant toutes nos prières.



La particularité de l'événement, c'est qu'il accueillera d'éminents invités, autorités publiques représentants de familles religieuses de Dakar, Tivaouane, Touba, Bambilor avec comme invité d'honneur, l'illustre CHEIKH HAMZA TIDIANI, petit fils de CHEIKH SIDI AHMED TIDIANE CHERIF (RTA) et gardien du mausolée de son grand père à FEZ.

C'est pourquoi, nous avons l'honneur de vous convier à venir partager autour de Samahatou Cheikh Abdourahmane BARRY, ces moments de ferveur et de recueillements.



C'est ici l'occasion, de rendre un vibrant hommage à Monsieur Papa KA, pour son engagement sans faille auprès de Thierno, sa capacité d'organisation, son leadership pour avoir initié dans le sérieux et la constance cet événement religieux annuel. Il coordonne toutes les activités depuis les invitations, la logistique, la réception officielle réunissant les autorités publiques et religieuses. Chers amis nous lui devons soutien et encouragement!



Pape Kâ (SG et Coordonnateur général)