RDC : la France confirme la formation de soldats congolais à la demande de Kinshasa à Kisangani


L’ambassade de France en République démocratique du Congo (RDC) a confirmé la présence d’officiers français à Kisangani, dans le nord-est du pays. Cette clarification intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une photo montrant un militaire arborant le drapeau tricolore, suscitant interrogations et spéculations.
 

Selon la représentation diplomatique française, ces officiers sont déployés dans le cadre du programme de coopération militaire bilatérale en vigueur depuis 2021, et à la demande expresse des autorités de Kinshasa. Leur mission est strictement limitée à la formation et ne comporte aucun volet opérationnel.

Un appui centré sur les bataillons jungle

Les militaires français interviennent principalement auprès d’un « bataillon jungle » des Forces armées de la RDC (FARDC). Ces unités spécialisées sont formées au combat en milieu forestier, un environnement particulièrement exigeant dans l’est du pays.

D’après des sources sécuritaires, au moins quatre bataillons jungle,  composés d’environ 800 hommes chacun ont déjà bénéficié d’un encadrement français. Les formations portent sur le combat offensif et défensif, la lutte contre les engins explosifs improvisés (IED), le secourisme de combat et les opérations en forêt équatoriale. La mission actuelle doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars.
 
Des unités mises à rude épreuve

Cette coopération intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Les bataillons jungle des FARDC ont été particulièrement éprouvés par les affrontements qui ont secoué l’est de la RDC en 2024 et 2025. Le renforcement de leurs capacités opérationnelles apparaît ainsi comme un enjeu stratégique pour Kinshasa.

Par ailleurs, les officiers français participent également à la formation à l’École de guerre de Kinshasa. En revanche, Paris n’a pas engagé de formateurs dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Cette mission est actuellement assurée par des officiers belges déployés à Kindu, dans la province du Maniema, auprès de la 31e brigade de réaction rapide des FARDC.

La France souligne que son engagement en RDC s’inscrit exclusivement dans une logique de coopération militaire et de renforcement des capacités, sans implication directe dans les opérations de terrain.
 
 
Vendredi 20 Février 2026
Dakaractu



