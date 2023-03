Quintuple champion en 2 ans : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique

Le Sénégal est désormais sur le toit de l’Afrique. Jamais dans l’histoire du football africain, une équipe remporte autant de trophées en un si court intervalle de temps (Beach Soccer 2021, Can sourds-muets 2021, Can 2021, Chan 2023, Can U20 2023,) Des trophées majeurs raflés pour la première fois par les Lions de la Téranga qui ont imposé la Téranga sénégalaise aux autres équipes.



Avec ces trophées, le Sénégal se hisse davantage au-devant de la scène sportive mondiale. En sus d'avoir raflé tous ces trophées les Lions avaient accédé aux 1/8 de finale de la coupe du monde 2022.



Malgré ses trophées déjà acquis, le Sénégal se projette vers d’autres joutes continentales : la Can U17 et la Can U23.