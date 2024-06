Quels sont les réseaux sociaux populaires les plus utilisés dans le monde pour s'informer ?

L’Institut Reuters pour l’étude du journalisme a publié son rapport annuel sur l’information numérique, dévoilant ainsi les réseaux sociaux les plus populaires dans le monde utilisés pour accéder à l’information.

Les réseaux sociaux se présentent comme des concurrents solides face à la presse, devançant les moteurs de recherche et les applications de médias. Plus que de simples espaces de socialisation, ce sont dorénavant des plateformes d'information excellant dans la transmission instantanée des actualités.

En dépit du fait que le réseau social Facebook garde son titre de la plateforme la plus employée pour s’informer, le nouveau rapport de l'institut Reuters, souligne une certaine perte de terrain, et ce, particulièrement en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, au Japon et au Brésil. Alors qu’il avait atteint son taux record en 2016 avec 42% dans cette zone, il a depuis perdu 16 points avec un taux de 26%.

La grande gagnante de ce classement est en réalité l’information par la vidéo, ce qui s’incarne dans la performance de YouTube qui connait une progression, certes lente, mais constante avec un taux de 22% en 2024. Nic Newman, directeur de l’étude, explique que « les consommateurs adoptent la vidéo parce qu’elle est facile d’emploi et qu’elle offre un large éventail de contenus pertinents et attrayants».

La troisième place du podium est occupée par la messagerie instantanée chiffrée WhatsApp qui se stabilise à 16%, le même taux qu’en 2023. Une position loin d'être surprenante avec la récente mise à jour du réseau social d'où les médias peuvent dorénavant avoir leur propre chaîne sur ce canal.

Ensuite vient la plate-forme de partage de photos, Instagram, qui constitue le réseau social réalisant l’ascension la plus impressionnante en passant de 6% en 2018 à 15% cette année. L’écart est ensuite plus important : le taux obtenu par Twitter est de 11%. Et enfin, l’outsider qu’est le réseau TikTok réalise quant à lui l’exploit d’obtenir le taux de 8% cette année, alors que seul 1% des sondés utilisait l’application de l’entreprise chinoise ByteDance pour s’informer en 2020. Un résultat qui témoigne de l'adoption massive de ce réseau durant la Covid la même année et dont le nombre d'abonnés ne cesse de croître jusqu'à aujourd'hui.