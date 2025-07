Que représente le mois de Moharam pour le Musulman ? ( Cheikh Cherif Mballo-Président du Conseil Supérieur des Chiites Ahloul Bayt (as) du Sénégal)

Que représente le mois de Moharam pour le Musulman ?



Moharram est le mois où la justice se souleva contre l’injustice et le Vrai contre le Faux. Moharram c'est le mois, par la ferveur des millions de musulmans qui commémorent le martyr du petit-fils du Prophète de l’islam (pslf) et la quasi totalité de sa famille à Karbala. Moharram fait donc parti de l'un de ces quatre mois sacrés. ... Étymologiquement, Moharram vient du terme “Al haram” qui signifie “sacrer” mais aussi de “Haram” qui veut dire “illicite et interdit”.

C'est donc le mois le plus sacré pour les musulmans un des plus importants, notamment pour les chiite.C’est le sang du prince des martyrs qui réchauffe davantage le sang de toutes les nations musulmanes éprises de paix et de justice. Le Tamkharit ou Achoura doit être toujours maintenu vivant.





A votre avis, 14 siècles après la bataille e Karbala, pensez-vous que cela soit toujours d'actualités ?







La bataille de KARBALA restera toujours d'actualité, et elle restera toujours gravée dans nos mémoires, tant que demeurera la Terre et les Cieux. KARBALA représente un pan entier de l'Histoire de l'Islam. C'est KARBALA qui redonné un véritable contenu, une véritable orientation stratégique à notre Mémoire collective islamique sur le plan sociologique, historique, philosophique, anthropologique et psychologique.



Que s’est-il donc passé à Karbala, il y a un peu moins de 14 siècles, pour que cet évènement soit encore vécu à l’heure actuelle avec tant de passion, de ferveur et de vigueur ? Pourquoi L’Imam Hossein (as) s’était-il soulevé contre Yazîd fils de Mo’awiyya malgré le petit nombre des gens qui étaient avec lui? Quels étaient ses objectifs ? L’issue fatale étant prévisible, Pourquoi avoir emmené avec lui les femmes et les enfants ? En quoi cet évènement est-il fondamental dans l’Histoire de l’Islam? Cet évènement qu’on tient a célébrer avec , tant de désir, d’amour et de douleur pour L’Imam Hossein (as) qui se trouve vivant dans les cœurs ?



L’Histoire de Karbala s’est développé et a pris des formes diverses, dépassant les frontières et unifiant tous les peuples : mises en scène, cérémonies de lamentation, remémoration des scènes de l’événement dans le but d’attendrir les cœurs, à raviver la nature profonde, à développer l’amour pour L’Imam Hossein (as) , à exalter les grandes valeurs humaines telles que la justice, l’amour, la dignité, la piété, la crainte et l’amour de Dieu, à purifier les cœurs, à y faire exploser les trésors cachés, tout en éduquant les âmes, en élevant les consciences, en raffermissant les raisons, en développant les principes fondamentaux de l’Islam.



Comme en témoigne l’histoire, l’Imam Hossein (as) ne s’adressait pas uniquement à ses partisans, croyants fidèles indéfectibles, mais à toute personne monothéisme imbue de vérité et de piété quels que soient l’âge, le sexe la nationalité, la race ou encore la couleur de la peau.



Le soulèvement de L’Imam Hossein (as), faisant écho à l’amour profond, inné des gens pour la liberté, la vérité et la dignité, a laissé des traces indélébiles dans l’histoire de l’humanité entière jusqu’en Inde où Gândhî déclara un jour : « j’ai n appris de Hussein comment être opprimé et remporter la victoire ».

L’événement tragique du martyr de l’Imam Hossein (as) à Karbala a toujours profondément influencé une grande partie de l'opinion publique musulmane ou non, et ce, de plusieurs manières, dans les domaines de la philosophie, de la philologie, de la Pensée politique, relative de la réforme sociale et de la résurgence culturelle dans le monde en générale.



Aujourd’hui, l’on peut trouver l’influence du mouvement de « achoura » dans notre contrée Négro africaine aussi bien dans la littérature, la poésie et l'art non musulmane que musulmane, L’impact du mouvement de l'Imam Hossein (as) à KARBALA est fortement présent sur la Théologie musulmane, sur le Mysticisme, la Philosophie , sur les réformes socio-économiques du monde musulman. Et ceci, grâce, aux gens qui ont le cœur fendu et brisé et qui continuent toujours de porter pendant des siècles durant le deuil à cause de l’amour qu’ils vouent à la famille du Prophète Mohammad (PSLF) et de l’achoura ou (Tamxarit) cet événement sanglant qui sera toujours perpétué de génération en génération. Sans le soulèvement de Achoura ou Tamxarit, il serait difficile et même impossible de faire le distinguo entre Islam Originel de Mohammad (PSLF) et celui de la dynastie Omeyyade qui a dirigé le monde musulman pendant mille mois (93 ans) et a eu toute la latitude de modifier et de changer tout ce qui était à la portée de leurs mains tachetées du sang des membres de la sainte famille du Prophète (PSLF).



L’Imam Hossein (as) s’aperçut que l’on ne pouvait pas rester bras croisés devant de tels faits. En effet, comme nous l’apprend l’Islam si ses enseignements sont menacés, il est du devoir des responsables musulmans de prendre toute leur responsabilité pour les défendre. Ils doivent dénoncer et faire comprendre aux gens que cela est contraire au vrai Islam tel qu’enseigné par le Noble Prophète Mohammad (PSLF).Sinon aucune excuse ne saurait être acceptée de leur part. «Accepter l’injustice et la commettre, sont un. Tous les deux ont une même et seule source, qui est l’impiété ». Selon le Prophète Mohammed (PSLF).





Avez-vous le sentiment que les peuples du monde notamment les arabes ont compris le message de l'Imam Hossein (as)?





Oui, au jour le jour, le monde d'aujourd'hui qui est plein d'injustice et d'iniquité commence a comprendre et à adopter le message et à adapter ses moeurs sur les leçons reçues de KARBALA. Comme vous le savez mieux que moi,L'injustice ne plait pas à Dieu, et il n'y a point d'injustice en Lui. Et le principal motif ou cause qui a fait soulevé l'imam Hossein (as) à Karbala , c'est combattre l'injustice dont subissait le monde de l'Islam qui était dans un désarroi total, ou le malheur a pris une dimension jamais égalé, sans compter l'entreprise démoniaque de démolition et d'anéantissement des valeurs et principes ses Enseignements subliminaux du Saint Coran et le Noble Prophète Mohammed (pslf) et sa Sainte famille qui étaient devenus même la cible principal de la Dynastie Ommeyyade.





Oui, les Peuples du monde , notamment ceux du Tiers-monde, du Monde Libre ont bien appréhendé le message de l’Imam Hossein cet homme qui a brandi dans les ténèbres de l’injustice et de l’iniquité, le rayonnant flambeau du martyr, a soulevé la bannière de la révolte et enseigné à nouveau aux déshérités et aux va-nu-pieds les mots d’ordre de la victoire du sang sur la glaive au moment ou régnait le fer et l’acier. Ce qui a abouti finalement au renversement de la dynastie inique des Omeyyades.



Au niveau des Régimes politiques arabes , je ne pense pas que de tel message si important de l'Imam Hossein (as) soit réceptif. Dans la mesure, ou la plupart d'entre eux appliquent les mêmes procédés , attitudes tyranniques, dictatoriaux, iniques et despotiques contre leurs Peuples respectifs. Je vous demande de jetez votre regards de ce qui ce passe dans le monde arabe, vous constaterez de vous même que, c'est indigne et déshonorant, par rapport à ce que représente le Monde arabe comme Centre historique, culturel et spirituel du Monde musulman,, malgré, qu'ils ne représente que 300 millions sur les 1,6 milliards que représente l'ensemble du Monde musulman. Malgré la richesse que regorge le monde arabe, cette richesse est entre les mains des ennemis de l'Islam, qui la contrôle entièrement . Ce sont ces mêmes ennemis qui leur manipulent pour créer et alimenter les guerres et les conflits inspiré d'un Plan machiavélique et démoniaque appelé '' ORDO AB CHAO''qui secouent actuellement le monde musulman. De la Syrie en passant par l'Irak, la Libye, le Bahrein, le Yemen.



Le combat de l’Imam Hossein (as) avait pour but d’établir la justice divine, ainsi que la préservation et la sauvegarde des principes sacro-saints divins. Ce qui a abouti à son assassinat. L’Imam a sacrifié tout son honneur, toute sa vie, celle de ses enfants et tout ce qu’il possédait pour la survie des principes islamiques. Il s’est soulevé contre Yazid ibn Moawiya pour que le pouvoir ne se repose dans des mains de quelqu’un comme lui ou de gens suivant son exemple. L’Imam Hossein (as) ne pensait qu’à l’avenir de l’Islam et des Musulmans, car l’Islam se propageait grâce à sa souplesse et l’ordre politique et social qu’il créé dans les sociétés humaines. L’Imam Hossein (as) se sentait dans l’obligation de résister à ce pouvoir despotique quitte à se faire tuer afin de modifier, par son martyre, la situation catastrophique que vivait le monde islamique.



Vous avez visité plusieurs fois la Ville de KARBALA, quelles sont vos impressions sur cette Ville à chaque fois que vous y allé?





Ah Cher frère, pour vous dire vrai, j’étais très heureux de réaliser enfin mon rêve de Chiite, j’avais toujours l’envie de visiter ce Haut Lieu du Chiisme, la Ville de KARBALA. dont, nous avons appris l’histoire depuis notre prime jeunesse. Dans les Contrées négro-africaines, l'Histoire de la bataille de Karbala est très connue, Nos pères et nos ancêtres nous racontait souvent la bataille de KARBALA, ainsi que de Grands Savants musulmans Sénégalais l'ont toujours évoquait, dans leurs écrits respectifs, notamment Cheikh Sidi Hajji Malick SY, Cheikhoul Khadiim Ahmadou BAMBA MBACKE, Cheikhoul Islam Cheikh Ibrahima NIASS.En ce qui me concerne, j’ai appris l'Histoire de KARBALA dans mes études islamiques fondamentales.

Le voyage à KARBALA est un voyage spirituel.Il est la consécration d’un amour, d’une adoration et l'occasion de purifier son coeur et son corps. Tous les jours et inlassablement, le croyant prie, Dieu afin que son voeux de visiter KARBALA la Sainte soit exaucé, et aller répondre à l’invitation de l'Imam Hossein (as) et devenir, lui meme , l’hôte du Seyyidou Chouhada'a Imam Hossein AL MAZLOUM. La Ville sainte de KARBALA est une terre bénie, qui représente la Culture et la civilisation de l'Islam. Et à chaque fois que nous y sommes allés , nous avons l'impression d'être en compagnie de l'Imam Hossein (as) et de fidèle et brave frère ABBAS (as) et leurs valeureux Compagnons qui ont lutté jusqu'à obtenir le martyr et accéder à l'agreement divin que tout Croyant cherche. Sur le plan infrastrurel, la Ville est en perpétuel développement pour donner aux hôtes de l'Imam Hossein (as) une confortabilité matérielle et logistique , afin qu'ils puissent accomplir normalement leur ziyaara. Comme vous le savez Cher frère, le plus grands rassemblement humain au monde depuis la création d'Adam et Eva (as) ce passe à KARBALA. Du jamais vu dans l'histoire humaine.



C'est fabuleux de voir, de constater des marées humaines réunir et s' orientent dans une seule direction pour célébrer un acte glorieux, un acte de générosité sans pareil d'un homme dévoué à Dieu, à Son Prophète (pslf) et à son illustre Père (as) qui remonte au 7eme siècle… Ce n’est pas sans raison que certains de nos Imams (as) ont demandé du haut de la tribune que soient tenues des oraisons funèbres sur eux (as) après leur mort.

Nos Imams (as) désirent grâce à leur clairvoyance et leur profonde vision divine- que les rangs du peuple s’unifient et se mobilisent par différentes voies pour se protéger des malfaisantes.



Il ajoute par ailleurs, que l’objectif est le « rassemblement sous une bannière unique, derrière une idée unique et rien ne peut le réaliser autant que les condoléances au Maître des Martyres (as).

« Ils ne comprennent pas que ces condoléances et ces oraisons funèbres formes l’homme et construisent sa personnalité(…) et qu’elles aident à la propagande contre les oppresseurs et les tyrans. Ce qui doit se passer, c’est de mettre en évidence celui qui se joint à l’opprimé. Et cela doit rester ainsi jusqu’à la fin des temps ».



« Toute chose pleura sur L’Imam Hossein (as), même les bêtes sauvages dans les déserts, les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel. Pleurèrent aussi sur lui, le soleil, la lune et les étoiles. Le ciel et la terre, les croyants des hommes et des djinns, l’ensemble des anges des cieux et des terres. ».