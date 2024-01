« Que je sois sur le banc ou sur le terrain c’est l’équipe qui compte ! » (Formose Mendy)

Même s’il n’a pas encore joué la moindre minute dans cette coupe d’Afrique des nations, le latéral droit des lions du Sénégal reste concentré et prêt à se mettre à la disposition du sélectionneur, Aliou Cissé. Selon Formose Mendy, peu importe, son temps de jeu, l’intérêt général passe avant tout. Un bel état d’esprit avant d’aller jouer contre la Guinée mardi prochain et peut-être s’emparer de la première place du groupe C.





Pathé Ciss : « On est venu avec le titre et on va repartir avec la Coupe ! »



Les champions d’Afrique en titre ne sont pas disposés à laisser leur titre en terre Ivoirienne. Forts de leur succès (3-1) sur le Cameroun , Pathé Ciss et ses coéquipiers ont encore très faim. D’ores et déjà, le milieu de terrain du Rayo Vallecano a pris Rdv pour le derby face à la Guinée, tout en faisant clairement savoir que la reconquête du titre est plus que jamais d’actualité et dans tous les esprits…