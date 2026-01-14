Qualification du Sénégal en finale : le message du Premier ministre Ousmane Sonko aux Lions

À la suite de la qualification des Lions de la Téranga en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé un message de félicitations et d’encouragement à l’équipe nationale.
Le chef du gouvernement a salué l’état d’esprit affiché par les Lions tout au long de la compétition. « De Kinshasa à Tanger, vous donnez le tempo du nouvel esprit que nous voulons pour le Sénégal et les Sénégalais : l’endurance, l’ambition, la gagne et le don de soi pour la patrie », a écrit Ousmane Sonko. « Bravo à toute l’équipe et Go Gaïndé, pour l’ultime victoire », conclut-il.
