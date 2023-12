Qualification des Lionnes du Football et Handball Dames : Macky Sall satisfait de nos joueuses...

Nos Lionnes du Football et celles du Handball, se sont illustrées, ce mardi 5 décembre 2023 de la plus belle des manières.

Après leur qualification à la Can 2024, à la suite d'un match nul (0-0) face à l'Égypte, ce mardi au Caire, le chef de l'État a félicité les Lionnes à travers un tweet. "Chaleureuses félicitations à notre équipe nationale Féminine de Football pour sa brillante qualification à la Can 2024 au Maroc. Je suis fier de nos Lionnes et de leur encadrement. Bonne chance pour les échéances futures", a écrit sur sa page X, (ex Twitter), le président de la République.

Quelques minutes plus tard, le président de réitérer les mêmes félicitations à l'endroit, cette fois-ci, des Lionnes du Handball pour leur qualification au tour principal de la Coupe du monde 2023, en battant la Chine.

"Félicitations également à nos Lionnes du handball pour cette victoire remarquable face à la Chine et la qualification historique au tour principal de la coupe du monde 2023. Allez les Lionnes !

Bonne chance pour le prochain tour!

Dem ba diex ", a lancé Macky Sall très satisfait de la prouesse de nos Lionnes dans les deux disciplines précitées.