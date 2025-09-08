Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)

Lors de la conférence de presse d’avant-match de ce lundi 8 septembre, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a fixé un cap sans équivoque pour son équipe, qui affrontera la RDC dans un choc décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
« Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer », a asséné le technicien, accompagné de son capitaine Kalidou Koulibaly. Conscient du statut de favori de l’adversaire, leader du groupe, Thiaw a reconnu : « La RDC est favorite car elle est première du groupe. Mais demain on répondra présent! »
« Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer », a asséné le technicien, accompagné de son capitaine Kalidou Koulibaly. Conscient du statut de favori de l’adversaire, leader du groupe, Thiaw a reconnu : « La RDC est favorite car elle est première du groupe. Mais demain on répondra présent! »
Les Lions, tenus de l’emporter pour reprendre la tête de la poule, s’appuient sur une maturité acquise depuis plusieurs années. « L’équipe a grandi et sait gérer son avantage au score », a souligné l’entraîneur, qui devra cependant composer sans Ismaila Sarr et Moussa Niakhaté, tous deux forfaits.
Autres articles
-
Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques
-
« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI
-
Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement
-
Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise
-
Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis