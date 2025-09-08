Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)

Lors de la conférence de presse d’avant-match de ce lundi 8 septembre, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a fixé un cap sans équivoque pour son équipe, qui affrontera la RDC dans un choc décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



« Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer », a asséné le technicien, accompagné de son capitaine Kalidou Koulibaly. Conscient du statut de favori de l’adversaire, leader du groupe, Thiaw a reconnu : « La RDC est favorite car elle est première du groupe. Mais demain on répondra présent! »



Les Lions, tenus de l’emporter pour reprendre la tête de la poule, s’appuient sur une maturité acquise depuis plusieurs années. « L’équipe a grandi et sait gérer son avantage au score », a souligné l’entraîneur, qui devra cependant composer sans Ismaila Sarr et Moussa Niakhaté, tous deux forfaits.