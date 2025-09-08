Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)


Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)
Lors de la conférence de presse d’avant-match de ce lundi 8 septembre, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw,  a fixé un cap sans équivoque pour son équipe, qui affrontera la RDC dans un choc décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer », a asséné le technicien, accompagné de son capitaine Kalidou Koulibaly. Conscient du statut de favori de l’adversaire, leader du groupe, Thiaw a reconnu : « La RDC est favorite car elle est première du groupe. Mais demain on répondra présent! »
 

Les Lions, tenus de l’emporter pour reprendre la tête de la poule, s’appuient sur une maturité acquise depuis plusieurs années. « L’équipe a grandi et sait gérer son avantage au score », a souligné l’entraîneur, qui devra cependant composer sans Ismaila Sarr et Moussa Niakhaté, tous deux  forfaits.
Autres articles
Lundi 8 Septembre 2025
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques - 08/09/2025

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI - 08/09/2025

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement - 07/09/2025

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise - 07/09/2025

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis - 07/09/2025

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba - 07/09/2025

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement - 07/09/2025

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable !

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable ! - 07/09/2025

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2 - 07/09/2025

Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal

Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal - 06/09/2025

Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures

Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures - 06/09/2025

Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2

Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2 - 06/09/2025

« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan

« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan - 06/09/2025

Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou

Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou - 06/09/2025

Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale

Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale - 06/09/2025

Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde »

Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde » - 06/09/2025

El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! »

El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! » - 06/09/2025

Accident mortel à la sortie de Mbour : 5 morts sur le coup

Accident mortel à la sortie de Mbour : 5 morts sur le coup - 05/09/2025

Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan

Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan - 05/09/2025

Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil »

Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil » - 05/09/2025

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre - 05/09/2025

Favoritisme, réorganisation du PUR, du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty : Serigne Moustapha Sy sans détour...

Favoritisme, réorganisation du PUR, du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty : Serigne Moustapha Sy sans détour... - 05/09/2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : TAKUSSANE BAYE DJAMIL -Gamou 2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : TAKUSSANE BAYE DJAMIL -Gamou 2025 - 04/09/2025

Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss

Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss - 04/09/2025

Justice : Le rappeur Khalifa est libre

Justice : Le rappeur Khalifa est libre - 04/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : « Nous devons servir notre pays avec humilité » (Serigne Mansour Sy Dabakh)

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : « Nous devons servir notre pays avec humilité » (Serigne Mansour Sy Dabakh) - 04/09/2025

Gamou Tivaouane : Jean-Baptiste Tine au Khalife des Tidianes : « Le président de la République est très sensible aux préoccupations de cette ville sainte »

Gamou Tivaouane : Jean-Baptiste Tine au Khalife des Tidianes : « Le président de la République est très sensible aux préoccupations de cette ville sainte » - 04/09/2025

Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme

Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme - 04/09/2025

MBACKÉ - Un homme assassiné à Ñary Baayfall

MBACKÉ - Un homme assassiné à Ñary Baayfall - 04/09/2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU GAMOU ÉDITION 2025

[🔴 DIRECT ] TIVAOUANE : CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU GAMOU ÉDITION 2025 - 04/09/2025

RSS Syndication